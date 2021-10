Osrednja enota Mariborske knjižnice se začasno seli v trgovski center Lokalec.si Zaradi načrtovane izgradnje Centra Rotovž se bo osrednja enota in čitalnica Mariborske knjižnice začasno preselila z Rotovškega trga v trgovski center City pri Trgu Leona Štuklja. Bralce zato pozivajo, da si do 18. oktobra naredijo zalogo knjig za čas, ko bodo knjižnico zaradi selitve za dva meseca zaprli. Gradivo si lahko bralci v času zaprtja osrednje enote brezplačno izposodijo in vrnejo v vseh ...

