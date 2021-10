Nesreča avtomobila in kolesa, voznik pobegnil Lokalec.si Policisti Policijske postaje Maribor II, obravnavajo prometno nesrečo s telesno poškodbo in pobegom. Dne 11. 10. 2021 ob 7.00 uri se je na Metelkovi ulici pripetila prometna nesreča v kateri sta bila udeležena kolesarka, ki se je telesno poškodovala ter voznik osebnega avtomobila rdeče barve. “Zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče pozivamo neznanega voznika in morebitne priče, da se zglasijo na PP Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75, Maribor, ali pokličejo na tel. št. 02 429 26 00 oz. 113.”

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Jan Plestenjak

Zoran Stevanović

Janez Janša

Luka Dončić