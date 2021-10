Ne boste verjeli, kateri športnik se skriva pod masko. Tudi oni niso. #video SiOL.net Kolumbijski kolesar Nairo Quintana se je le nekaj ur po prihodu v cilj zadnjega kolesarskega spomenika v tej sezoni, Dirke po Lombardiji, na televiziji pojavil v povsem drugačni podobi, kot smo ga vajeni sicer. Skrit pod mogočnim kostumom kameleona je v licenčni oddaji Zvezde pod masko prepeval in poplesaval v ritmu skladbe The Rhythm of the Night

