Cene nafte v nebo, dosegle so nove večletne vrhe 24ur.com Pri cenah nafte se nadaljujejo podražitve, ki so pripeljale do novih večletnih vrhov. Severnomorska nafta brent je najdražja v zadnjih treh letih, cena teksaške lahke nafte pa je na najvišji ravni zadnjih sedmih let. Razlog za rast cen nafte je splošna napetost na trgu energentov. Cene plina in premoga so se v zadnjih mesecih namreč močno okrepile, s tem pa se je povečalo tudi povpraševanje po na...

