Kakšne so bile nekoč Lina Kuduzović, Maja Keuc in Nika Zorjan? Zadovoljna.si Vsi ljubitelji šova Slovenija ima talent, danes je dober dan! Na VOYO so namreč prišle vse minule sezone priljubljenega šova, ki so nam v minulih enajstih letih dale številna imena, brez katerih si danes ne predstavljamo slovenske zabavne scene.

Sorodno









Oglasi