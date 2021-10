Zaprtje drugega javnega razpisa za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekolo Vlada RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes opolnoči zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«, v okviru operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (RS) za obdobje 2014-2020.

