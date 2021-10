Pri petih pripadnikih elitne enote hrvaške vojaške (ZSS) so v preteklih treh mesecih odkrili uporabo kokaina. Hrvaški mediji poročajo, da elitna enota ni edina v hrvaški vojski, v kateri so v zadnjem času odkrili pripadnike, ki so uživali kokain. Zagrebška policija je prejšnji petek pri pripadniku ZSS, ki ni bil v službi, našla mamila. Po testiranju vojaka so ugotovili, da je pozitiven na kokain, ...