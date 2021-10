Policisti pomagali na morju Primorske novice Policiste so v soboto ob 12.45 s plovila obvestili, da imajo na morju osebo, ki se počuti slabo. Zaradi močnega vetra in visokih valov plovilo ni moglo varno pristati v piranskem mandraču, zato je poveljnik zaprosil za pomoč pri prevozu osebe na obalo. Patrulja pomorske policije je s plovilom P-16 varno na kopno pripeljala 50-letno Slovenko, ki je zaradi razburkanega morja in visokih valov dobila morsko bolezen (slabost in bruhanje). Ob prihodu na obalo je sama poiskala zdravniško pomoč.

Sorodno



Oglasi