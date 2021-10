To je slovenska "ministrica srca" Radio Ognjišče Čas je zrel za bistveno je bilo geslo 66. Slovenskega dne, ki je včeraj potekal v Buenos Airesu v Argentini. Osrednje vsakoletne prireditve slovenske skupnosti se je udeležila tudi ministrica dr. Helena Jaklitsch. Rojaki so obenem praznovali še 65 let slovenskega doma Naš dom San Justo.



Sorodno Oglasi