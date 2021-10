Na Expu v Dubaju v prvih 10 dneh našteli več kot 400.000 obiskovalcev Politikis Svetovna razstava Expo 2020 v Dubaju je v prvih 10 dneh privabila več kot 400.000 obiskovalcev, so danes sporočili organizatorji. Po njihovi oceni gre za “odličen začetek”. Cilj je, da v šestih mesecih Expo obišče 25 milijonov ljudi. Prvo svetovno razstavo Expo, ki jo gosti država iz regije Bližnjega vzhoda, Afrike in južne Azije, je […] The post Na Expu v Dubaju v prvih 10 dneh našteli več kot 40 ...

Sorodno

Oglasi