Daljnosežna sprememba: nič več ločenih kock za dečke in deklice 24ur.com V kalifornijskih trgovinah igrače za deklice ne bodo smele več biti ločene od igrač za dečke. Pri znanem proizvajalcu kock pa so šli še korak dlje: igrač sploh ne bodo več ločevali po spolu. Odločitev so sprejeli, potem ko je še ena raziskava pokazala, kako škodljivo je takšno početje.

