Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Hm, Milan Brglez, v Avstriji ostaja vlada pod vodstvom sestrske stranke predsednika Sebastiana Kurza, na Češkem pa je zmagala koalicija naših sestrskih strank, medtem ko so vaši rdeči bratje komunisti in celo njihovi bratranci socialisti izpadli iz parlamenta,” je premier Janez Janša odgovoril evroposlancu Milanu Brglezu, ki očitno meni, da je odhodom Kurza in Babiša ...