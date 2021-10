Prvakinje zanesljivo opravile generalko pred dvobojem z Ukrajinkami RTV Slovenija Če gre soditi po obračunu Calcit Volleyja in Nove KBM, odbojkarice kamniške ekipe v tej sezoni ne bi smele imeti večjih težav pri ubranitvi naslova državnih prvakinj. Zmagale so s 3:0, nekaj težav so imele le v drugem nizu. Lucy Charuk je dosegla 15 točk.

