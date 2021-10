Trideset let zapora za umor odvetnika na Nizozemskem SiOL.net Na Nizozemskem so dva moška obsodili na 30 let zapora zaradi umora odvetnika kronske priče v sojenju proti zloglasnemu kriminalnemu združenju. Umor odvetnika Derka Wiersuma leta 2019 je pretresel državo. Umor pa naj bi bil povezan tudi z umorom preiskovalnega novinarja Petra R. de Vriesa julija letos, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sorodno Oglasi Omenjeni Nizozemska

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Bojana Beović

Janez Janša

Margareta Guček Zakošek

Zlatan Čordić Zlatko

Jan Plestenjak