Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Tudi na novi Zelandiji bo cepljenje za zaposlene v zdravstvu in šolstvu obvezno – delavci v zdravstvenem in invalidskem sektorju bodo morali biti v celoti cepljeni do 1. decembra, medtem ko mora šolsko in učno osebje dobiti dva odmerka do 1. januarja, je dejal minister za odziv na covid-19, Chris Hipkins. Cilj je precepljenost 90 odstotkov aktivnega prebivalstva, ...