WHO za poživitveno cepljenje ljudi s slabim imunskim sistemom Primorske novice Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes priporočila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 za osebe z oslabljenim imunskim sistemom. To velja za vsa cepiva, ki jih je za izredno uporabo odobrila WHO - Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac in AstraZeneca.

