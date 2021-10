Že od nedelje iščejo vir požara, a ga še kar niso našli: "To je nova izkušnja, učimo se z gasilci vr Večer Po nedeljskem samovžigu komunalnih in gradbenih odpadkov na odlagališču Koceroda so gasilci prekopali že več kot tisoč kubičnih metrov odpadnega materiala.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Margareta Guček Zakošek

Zlatan Čordić Zlatko

Matjaž Kek