Slovenski ultramaratonski kolesar Marko Baloh je v ZDA nastopil na svetovnem prvenstvu v 24-urni vožnji na čas in dirko v Borrego Springsu v absolutni kategoriji končal z zmago. S tem je ubranil tudi naslov v kategoriji nad 50 let iz leta 2019. To je njegov tretji naslov prvaka v absolutni konkurenci ter osmi naslov prvaka v kategoriji.



