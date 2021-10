Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Na šolskem vrtu OŠ Frana Albrehta v Kamniku so danes položili temeljni kamen za gradnjo nove šolske stavbe. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je ob tem poudarila, da je to dan nove svetle prihodnosti za Kamnik: “Ker verjamem, da je znanje prvo vodilo za razvoj in prihodnost.” Nedokončan projekt izgradnje osnovne šole je okostnjak iz časov županovanja Marjana Šar ...