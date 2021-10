V Trstu na protestu proti PCT pogoju demonstriralo toliko ljudi, kot jih ni bilo že več let Večer V Trstu so bili danes vnovič množični protesti proti uvedbi pogoja PCT za zaposlene. Po ocenah policije se je zbralo okoli 12.000 ljudi, po ocenah opazovalcev pa tako množičnih demonstracij v mestu ni bilo več let.

