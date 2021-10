Člani obora DZ-ja čez proračuna ministrstev za infrastrukturo in okolje RTV Slovenija Člani odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so pretresli predloga proračunov za prihodnji dve leti. Koalicijski poslanci so hvalili razvojno naravnana dokumenta, iz vrst opozicije je bilo slišati opozorila o visokem javnofinančnem primanjkljaju.

Sorodno Oglasi