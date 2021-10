Eni se veselijo, drugi si celijo rane Primorske novice Arca, Way of Life, Maxi Jena, Adriatic Europa je bil vrstni red nedeljske regate v močni burji, ki so jo bili prireditelji prav zaradi močnih sunkov vetra in valov na morju prisiljeni skrajšati za razdaljo do zadnje (četrte) tekmovalne boje.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Gašper Vinčec Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Josip Iličić

Janez Janša

Jan Oblak

Borut Pahor