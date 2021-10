Martin je ženo polil z bencinom in jo živo zažgal, zdaj pravi, da se ni zavedal, kaj počne Reporter Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je z zaslišanjem zadnje priče nadaljevalo sojenje Martinu Zaviršku, obtoženemu umora žene avgusta lani. V današnjem zagovoru pred sodnim senatom je povedal, da obžaluje, da se je vse to zgodilo in da svoji ženi nikoli ni

