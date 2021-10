Forma viva ima 60 let in je še vedno mladostna” Primorske novice Kiparski simpozij Forma viva, ki že šest desetletij domuje na Seči, je prešel v svoje sklepno dejanje. Mednarodna druščina kiparjev je umetnine končala, organizator dogodka, Obalne galerije Piran, pa so pripravljene na živahno sobotno slavje na Seči, kjer bo v kozarce stekla tudi malvazija, polnjena pod nadzorom Vinakoper in posvečena letošnjemu jubileju.

