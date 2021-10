Kim Džong Un: ZDA so glavni vzrok nestabilnosti na Korejskem polotoku 24ur.com Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je ob odprtju razstave Samoobramba 2021, na kateri so na ogled postavili svojo vojaško moč, obtožil ZDA, da spodbujajo napetosti med Severno in Južno Korejo. Dodal je, da je razvoj orožja v njegovi državi obramba pred sovražno politiko ZDA in vojaško krepitvijo Južne Koreje, ki destabilizira Korejski polotok.

Sorodno



Oglasi