Ob 21.27 je v Košaškem dolu v Mariboru v stanovanjski hiši zagorel sušilni stroj. Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, je občan stroj izključil iz električne energije in požar pogasil pred prihodom gasilcev JZ GB Maribor in PGD Maribor mesto, ki so nato prostore preventivno pregledali s termovizijsko kamero, jih prezračili in z merilcem nevarnih plinov preverili prisotnost nevarnih plinov.