Občina Krško je 8,9 milijona evrov nadomestila, ki ga je za leto 2020 prejela za sobivanje z jedrskim objektom in posledično omejeno rabo prostora, vložila v različno infrastrukturo. Med drugim ga je namenila za gradnjo in prenovo prometne infrastrukture, pa tudi za predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, socialno varstvo in izobraževanje. preberite več » ...