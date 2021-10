Duševno zdravje Gorenjski glas Mnogi ljudje z duševno motnjo ali boleznijo niso deležni zdravljenja, do katerega so upravičeni, in skupaj s svojimi bližnjimi, družinami in negovalci še vedno doživljajo stigmo in diskriminacijo.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Matjaž Kek

Borut Pahor

Josip Iličić

Janez Janša

Tamara Zidanšek