Pahor že četrtič v iskanje najprimernejšega kandidata za ustavnega sodnika RTV Slovenija Predsednik republike spet začenja posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o možnih kandidatih za mesto ustavnega sodnika. Na ponovni poziv so se prijavili Franci Ježek, Marko Starman, Rok Svetlič in Andraž Teršek.

