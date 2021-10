Danes zjutraj se v italijanskem Alassiju začenjajo boji na svetovnem prvenstvu za članice in člane, na katerega se je optimistično odpravila tudi slovenska reprezentanca. Bo Slovenija potrdila vlogo svetovne velesile in se v konkurenci najboljših balinark in balinarjev iz 32 držav domov vrnila z bogato zbirko odličij?



Več na Ekipa24.si