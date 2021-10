Po poteh škratov, vil, velikanov in zmajev: luč sveta ugledal prvi družinski vodnik PZS-ja RTV Slovenija "Le kdo je zgradil tako velike gore? Velikani! Kdo povzroča potrese? Zmaji! Kdo pa je napolnil Blejsko jezero? Vile!" Ljudske pripovedi in legende so na PZS-ju izbrali za rdečo nit novega vodnika Po poteh ljudskih pripovedi, ki je namenjen družinam.

Oglasi