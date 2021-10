VSA ČAST! Eden najboljših vseh časov končno PRIZNAL in predal štafetno palico?! Od vseh mi je Pogača Ekipa Sloviti nekdanji belgijski kolesar Eddy Merckx in slovenski as Tadej Pogačar sta bila po dirki po Lombardiji gosta sponzorskega dogodka proizvajalcev kolesarskih čevljev DMT v Veroni. Šestinsedemdesetletni Belgijec je dejal, da mu je 23-letni Pogačar še najbolj podoben v neprestanem lovu medijev na "novega Merckxa", je poročal Cyclingnews.



