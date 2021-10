Turističnih bonov ne nameravajo podaljšati Lokalec.si Na ministrstvu za gospodarstvo ne razmišljajo o morebitnem vnovičnem podaljšanju veljavnosti lanskoletnih turističnih bonov ali o podaljšanju veljavnosti letošnjih t. i. bonov 21, je na novinarski konferenci v Ljubljani danes dejal minister Zdravko Počivalšek. Prepričan je, da bo večina Slovencev bone do konca leta izkoristila. Do ponedeljka so upravičenci unovčili 1,53 milijona lanskih turistični ...

Sorodno













Oglasi Omenjeni Ljubljana

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Matjaž Kek

Tadej Pogačar

Janez Janša

Aleš Hojs