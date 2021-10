Policijska postaja Koper je v ponedeljek dobila prijavo, da je pogrešana 44-letna Kristina Tozan iz Kopra. Njen telefon ni dosegljiv, na območju policijske postaje Izola pa so našli njeno vozilo. Od doma naj bi odšla oblečena večinoma v bela oblačila, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti danes nadaljujejo iskanje pogrešane tudi s helikopterjem in dronom. Vse, ki bi o njenem izginotju ...