Nobelovo nagrado za ekonomijo so prejeli David Card, Joshua Angrist in Guido Imbens Demokracija Piše: Jože Jan Odgovorni za nagrado so navedli, da je delo strokonjakov »revolucioniralo empirične raziskave v družboslovju in znatno izboljšalo sposobnost raziskovalcev, da dobijo odgovore na pomembna vprašanja«. Nobelovo nagrado za ekonomijo so ta ponedeljek prejeli David Card »za njegov prispevek k ekonomiji dela« ter Joshua Angrist in Guido Imbens »za njun metodološki prispevek k analizi vzroč ...

