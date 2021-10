Potok Studena je, kot piše na spletni strani kostanjeviške občine, znan po tem, da je ustvaril Kostanjeviško jamo, da je to tipični kraški izvir, da v njem živi polž in da je na njem ribogojnica. Ribiška družina Kostanjevica Studeno reklamira kot najbolj obiskano salmonidno športno-ribolovno vodo v njenem revirju, v njem pa je zaradi izrazitih meandrov in številnih tolmunov, ki jih potok dela v s ...