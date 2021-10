Na nedavni strateški konferenci z naslovom Vrednost inovacij je bilo govora med drugim o tem, kako je epidemija covida-19 v Sloveniji in po svetu razgalila problem nesistematičnega pristopa k digitalizaciji v zdravstvenem sistemu. O vprašanju, kako ta sistemski problem premostiti, so na konferenci razpravljali domači in tuji strokovnjaki.