Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) Osrednji mediji so ob nedavni smrti Ljuba Bavcona slednjega opisali kot velikega pravnika in zaslužnega profesorja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Pojavile pa so se celo navedbe, da je imel “pomembne zasluge pri uveljavljanju varstva človekovih pravic in svoboščin”. Pravnik Boštjan M. Zupančič pa je bil eden tistih, ki je nedavno na RTVS razgalil njegovo senčno ...