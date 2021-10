FOTO: Na NIJZ jih je pričakala gnojnica in poškodovana lastnina Lokalec.si Danes zjutraj jih je na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pričakal prizor, nad katerim so bili šokirani.

“Po kamnih še gnojnica za in pred vrati. K sreči ni bil nihče poškodovan. Dogodek prijavljen policiji. Zlivanje gnojnice, poškodovanje lastnine, grožnje zaposlenim, sovražni govor itn. niso sprejemljiv način komuniciranja,” so danes zapisali v objavi na Twitter profilu Nacionalnega inštit ...

