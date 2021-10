V ponedeljek potrdili 1005 okužb z novim koronavirusom, umrl 1 covidni bolnik Politikis V ponedeljek so v Sloveniji opravili 4558 PCR-testov in z njimi potrdili 1005 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 22 odstotkov, je objavil NIJZ. V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 428 covidnih bolnikov, 116 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. V ponedeljek je umrl en covidni bolnik. Bolnišnično zdravljenje potrebuje šest bolnikov več kot […] The post V ponedeljek ...

