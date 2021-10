Vročina razgalja človekov večplastni odnos do podnebne krize: od zanikanja, jeze do nemoči RTV Slovenija V Slovenskem mladinskem gledališču drevi na oder postavljajo predstavo Vročina, v kateri v ospredje postavljajo podnebno krizo. Med drugim v njej razmišljajo o vlogi in (ne)moči posameznika in ali je za to, da bi dosegli spremembo, nasilje opravičljivo.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić