Minister dr. Logar z zunanjo ministrico Bosne in Hercegovine dr. Turković o dvostranskem sodelovanju Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes gostil na delovnem obisku v Sloveniji namestnico predsedujočega Svetu ministrov in ministrico za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Bisero Turković. V središču pogovorov je bilo dvostransko sodelovanje med državama na različnih področjih, posebej na gospodarskem, ter podpora Slovenije evropski perspektivi Bosne in Hercegovine.

Sorodno Oglasi Omenjeni Anže Logar

Bosna in Hercegovina Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Tadej Pogačar

Janez Janša

Luka Dončić