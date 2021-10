Jeseničani zmagali devetič zapored Gorenjski glas Jesenice – Hokejisti HDD SIJ Acroni Jesenice so v petek zvečer v Dvorani Podmežakla zabeležili novo zmago v Alpski hokejski ligi. Z 1 : 0 so bili boljši od Bregenzerwalda. To je bila že njihova deveta zmaga zapored.

