Kandidati za ustavnega sodnika: del opozicije v dvomih, koalicija molči #foto SiOL.net Vodje poslancev SDS, NSi, SD, SMC, Levice in LMŠ so se udeležili posveta pri predsedniku republike Borutu Pahorju o kandidatih za ustavnega sodnika. Vodje koalicijskih poslancev izjav niso dajali. V SD in Levici dvomijo v izvoljivost kateregakoli kandidata, za LMŠ pa je prioriteta umiritev razmer v državi in ne imenovanje ustavnega sodnika.

