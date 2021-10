Tajkun Martin Odlazek njegova koncentracija medijev je nasprotje medijske svobode; levica to podpira Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Na zahtevo strank SDS in SMC se je v ponedeljek začela nujna seja Odbora za kulturo na temo lastništva medijev v Sloveniji in koncentraciji medijskega prostora. Kot najbolj problematično izpostavljajo koncentracijo medijev v povezavi z Martinom Odlazkom, ki je po navedbah SDS skupaj s svojimi družinskimi člani obvladuje več kot 60 različnih medijev. Čeprav lahko družba ...

Sorodno









Oglasi