Mojster, ki že pri 21 letih gradi svoje sanje #video SiOL.net Ljubljančan Bruno Šulman je sredi letošnjega leta pri 21 letih zaslovel z zmago v kuharski oddaji, a še prej je polovico svojega življenja posvetil športu. Kot tekač na 400 metrov z ovirami je bil dolga leta član slovenske atletske reprezentance, a za preskok na vrh je bil vedno malenkost "prekratek". Kako so se njegov fokus in sanje spremenile z zmago v kuharski oddaji, kako boleče je bilo slovo od atletike in kaj bi lahko bil ekvivalent olimpijski medalji?

