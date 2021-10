Misija GREMO ima podporo vlade Primorske novice Deset vodilnih dobaviteljev slovenske avtomobilske industrije in predsednik vlade Janez Janša s štirimi ministri so danes v Hidrii enotno ocenili, da je misija GREMO - GREen MObility strateška prioriteta države. Delovni pogovor o sodelovanju so uvedli z ogledom razstave izdelkov, ki spremembo v smeri zelene digitalizirane mobilnosti že nakazujejo.

