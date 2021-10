TAKO JE TO V NBA: Zvezdnik ne sme igrati, dokler se NE CEPI! Ekipa Eden največjih zvezdnikov košarkarske lige NBA Kyrie Irving ne bo del ekipe Brookly Nets, dokler se ne bo cepil proti covidu-19 in tako izpolnil zahteve kluba oziroma lokalnih oblasti v New Yorku, je sporočilo vodstvo moštva, ki sodi med glavne favorite za naslov prvaka.



