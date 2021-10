Izjemen pogled z nove atrakcije na Gorenjskem SiOL.net Pred dnevi so v Kranjski Gori odprli 30-metrov dolg viseči most v bližini jezera Jasna, kar je nova adrenalinska izkušnja za obiskovalce gorenjskega turističnega kraja. A o adrenalinski izkušnji razmišljajo tudi v Celju, kjer bodo zgradili najdaljši viseči most na svetu.

