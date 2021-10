Lina in Aljaž doživela hladen tuš 24ur.com Aljaž in Lina očitno nimata več vsega pod nadzorom. Polona je izkoristila prednost, ki si jo je prislužila z uspešno opravljeno nalogo stricev iz ozadja, kar je privedlo do nepričakovanega preobrata. Tadeju je uspelo družino za trenutek povezati, Ambroža pa pestijo ljubezenske težave.

